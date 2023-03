Advocaten kroongetuige Nabil B. staan hem niet langer bij

De advocaten van kroongetuige Nabil B. staan hem niet langer bij. Dat zei B. dinsdag tijdens een nieuwe zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Een reden hiervoor is nog niet gegeven.

De kroongetuige zei dat hij een week geleden van zijn advocaten had gehoord “dat ze hem niet langer bijstaan”. Nabil B. zei dat hij achter gesloten deuren een toelichting wil geven, in verband met de veiligheid. De rechtbank ging daar na kort beraad mee akkoord en gaf daarna geen nadere uitleg over de situatie.

Advocaat Onno de Jong, die de kroongetuige samen met Peter Schouten bijstond, laat telefonisch weten dat hij niks over de situatie kan zeggen in verband met zijn beroepsgeheim.

Dinsdag staat een verhoor van de kroongetuige in de zaak van hoofdverdachte Saïd R. op het programma. Dat verhoor kan zonder advocaten doorgaan, zei de rechtbank. De advocaten van R. spraken daar wel hun zorg over uit, maar de rechtbank wilde toch graag beginnen met de ondervraging.

Begin deze maand kwam een vernietigend rapport uit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, over de beveiliging van mensen die vermoord zijn rondom het Marengoproces. Nadat B. zich als kroongetuige had gemeld, is zijn broer Redouan evenals advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

Deze moorden maken geen deel uit van Marengo. Hoofdverdachte in Marengo is Ridouan Taghi. Tegen hem en verscheidene medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist.

Na de moord op Wiersum september 2019, had B. een tijdje zonder advocaat gezeten. De advocaat die hem vervolgens bijstond, heeft een periode anoniem geopereerd en legde na een conflict de verdediging neer. Schouten en Peter R. de Vries maakten juni 2020 kenbaar de verdediging op zich te nemen. Dat team werd later aangevuld met De Jong. Of B. nu een nieuwe advocaat gaat nemen, is nog niet duidelijk. Hij geeft aan dat hij dat nog niet weet.