Amerikaanse inflatie koelt verder af in februari

Amerikanen waren in februari gemiddeld 6 procent meer kwijt aan boodschappen, diensten of andere uitgaven voor hun levensonderhoud. Daarmee nam de inflatie iets af vergeleken met de voorgaande maand. Het inflatiecijfer kwam overeen met de gemiddelde verwachting van economen.

In januari stegen de consumentenprijzen op jaarbasis nog met 6,4 procent. Zonder de sterk wisselende prijzen voor voedingsmiddelen en brandstoffen stegen de prijzen in doorsnee met 5,5 procent, wat ook in lijn lag met de verwachtingen. In januari bedroeg deze zogeheten kerninflatie nog 5,6 procent.

Tussen januari en februari werd het dagelijks leven in de Verenigde Staten 0,4 procent duurder, blijkt verder uit cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS). Tussen januari en december stegen de prijzen nog met 0,5 procent.

Hoewel de inflatie lijkt af te koelen ligt deze nog altijd ver boven de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve probeert al een tijdlang de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen.

Volgende week komt de Fed met het volgende rentebesluit. De Fed zal de rente dan naar verwachting opnieuw verhogen. Op de financiƫle markten wordt echter gehoopt dat de centrale bank misschien toch afziet van een verdere verhoging vanwege de recente onrust in de bankensector door het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB).