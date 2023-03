Politici voeren ondanks kritiek actief campagne op TikTok

Politieke partijen voeren actief campagne op TikTok, hoewel een Kamermeerderheid voor een verbod is van het sociale medium op telefoons van rijksambtenaren. Onder meer VVD, GroenLinks, Forum voor Democratie (FVD), BVNL en de BoerBurgerBeweging (BBB) posten regelmatig filmpjes in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 15 maart.

FVD-voorman Thierry Baudet post de meeste video’s, vaak op zijn persoonlijke account met ruim 73.000 volgers. Daarnaast is FVD met een partijaccount actief op TikTok. Bijna dagelijks verschijnt er een filmpje van de lijsttrekker op het platform waarin hij bijvoorbeeld een krachttraining doet, een rapnummer opneemt en oproept om te gaan stemmen op de partij.

VVD en GroenLinks posten ook meerdere filmpjes op TikTok in de laatste dagen voor de verkiezingen. Zo roept partijleider Jesse Klaver van GroenLinks op om links te stemmen op 15 maart. De VVD is actief via een partijaccount.

“Voor VVD en GroenLinks gaat in de verkiezingsstrijd eigen zichtbaarheid boven nationale veiligheid’, zegt Sjoerd Sjoerdsma (D66), die vindt dat politici niet actief moeten zijn op TikTok. Dat de partijen dat toch doen, vindt D66 opmerkelijk omdat zij wel vinden dat het kabinet moet voorkomen dat privégegevens van Nederlandse gebruikers bij de Chinese overheid kunnen belanden. Daar bestaan zorgen over gezien het moederbedrijf Chinees is.

Politici kunnen op TikTok meer hun persoonlijke gezicht laten zien dan op een serieuzer medium als Twitter, ziet politicoloog Kristof Jacobs die als universitair hoofddocent is verbonden aan de Radboud Universiteit.

Die persoonlijke benadering is in Amerika heel normaal. Nederlanders aan de andere kant hoeven “niet per se een kijkje te krijgen in het privéleven van politici”, zegt Jacobs. Toen Diederik Samsom als PvdA-partijleider zijn gezin in 2012 betrok in een campagnefilmpje kwam hem dat bijvoorbeeld op veel kritiek te staan. Jongeren staan hier mogelijk anders tegenover, zegt Jacobs, al is dit niet onderzocht. Wel is bekend dat zij minder houden van conflict en sociale media gebruiken om dit uit de weg te gaan. Daar past scherpe campagneretoriek dus niet bij.

Caroline van der Plas (BBB) en Wybren van Haga (BVNL) plaatsen ook filmpjes met stemoproepen. Volt heeft een partijaccount op het platform, maar heeft al langere tijd niks gepost. ChristenUnie is eveneens amper actief op TikTok.