Weer stakingen in het openbaar vervoer

Ook dinsdag wordt weer gestaakt in het openbaar vervoer. Zo meldt Arriva dat haar treinen in het noorden wel rijden, maar dat er in de rest van de regio’s (zoals Limburg, Vechtdal en Achterhoek) wel gevolgen zijn te merken. Dinsdag verwachten de vakbonden duizenden buschauffeurs in Utrecht, voor een landelijke manifestatie.

Werknemers die onder de cao voor het streekvervoer vallen, met name buschauffeurs, staakten al vaker. De komende tijd volgen nog enkele stakingsdagen, georganiseerd door de vakbonden, zoals woensdag. Medewerkers van bedrijven als Arriva, Qbuzz en Keolis willen meer loon, maar ook maatregelen om de werkdruk te verlagen. De cao-onderhandelingen met werkgeversvereniging VWOV zitten vast. Met de manifestatie dinsdag hopen de bonden het conflict weer vlot te trekken.