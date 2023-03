Rutte: dit was niet de winst die we wilden

De verkiezingen brengen voor de VVD “niet de winst die we wilden”. Dat zei partijleider en premier Mark Rutte bij een partijbijeenkomst in Den Bosch. Hij blikte wel vooruit op de vorming van colleges van gedeputeerde staten in de provincies, waar hij “ook verantwoordelijkheid” wil gaan nemen.

Rutte feliciteerde Caroline van der Plas, die met de BBB een grote verkiezingsoverwinning lijkt te boeken. “Dat heeft ze vreselijk knap gedaan met haar partij.”

Er zijn nog vrijwel geen harde uitslagen binnen, dus Rutte reageerde vooral op de uitkomsten van exitpolls uit drie provincies die Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van de NOS en een indicatie van de samenstelling van de Eerste Kamer. Zijn partij lijdt in al die exitpolls licht verlies. Zo zou de VVD in de Eerste Kamer 10 zetels krijgen, waar de partij er nu 12 heeft. De coalitie slinkt in de exitpoll van 32 naar 24 zetels. Voor een meerderheid zijn daar 38 zetels nodig.