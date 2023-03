Strijd om snelste verkiezingsuitslag barst weer los

Meteen na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur gaan traditiegetrouw de stemmentellers in een aantal kleine gemeenten aan de slag om als eerste plaats in Nederland de verkiezingsuitslag bekend te maken.

De strijd om de snelste uitslag gaat meestal tussen de waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland en het Gelderse plaatsje Rozendaal. Deze gemeenten hebben elk één stembureau. Deze kleinste gemeenten van het land tellen elk ongeveer duizend kiezers.

Bij de vorige Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in 2019 ‘won’ Schiermonnikoog door om 21.22 uur de resultaten van de lokale verkiezingen door te bellen aan de Verkiezingsdienst van het ANP, gevolgd door Vlieland. De opkomst was 69 procent, vier jaar daarvoor was dat nog 56,7 procent.

Schiermonnikoog was bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen en bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen ook de snelste.