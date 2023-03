In de grote steden liggen de opkomstcijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen halverwege de ochtend tussen de 6 en 10 procent. In Rotterdam had rond 10.30 uur 6,7 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, in Utrecht was dat rond die tijd 9,7 procent.

In Den Haag stond de teller op 7,7 procent, in Eindhoven op 8,3 procent en Groningen op 8,6 procent. Amsterdam heeft rond 13.00 uur de eerste opkomstcijfers.