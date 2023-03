PVV krijgt meeste stemmen in Wilders’ stad Venlo

De PVV heeft de meeste stemmen gekregen in Venlo, geboortestad van partijleider Geert Wilders. Vier jaar geleden was het CDA de grootste partij in de Limburgse stad, maar die partij is nu ongeveer gehalveerd. Ook Forum voor Democratie verloor veel stemmen.

In Landgraaf en Brunssum bleef de PVV de grootste. In beide Limburgse gemeenten won de partij van Wilders stemmen.

BBB kreeg vanuit het niets 12,8 procent in Venlo, 12,7 procent in Landgraaf en 15,5 procent in Brunssum. In de drie plaatsen kwam de partij daarmee op plek twee.