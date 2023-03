Staking ziekenhuizen lijkt rustig te verlopen

De staking van ziekenhuispersoneel is “netjes georganiseerd”, zegt een woordvoerster van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ongeveer de helft van de afdelingen en poliklinieken in het ziekenhuis doet mee aan de actie. Patiënten van wie de afspraak moest worden afgezegd zijn daar van tevoren over gebeld. Volgens de woordvoerster zijn er nog geen patiënten onnodig naar het ziekenhuis gekomen.

Ook in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen verloopt de staking donderdag zonder chaos, zegt een woordvoerster daar. In totaal doen 32 afdelingen van het ziekenhuis mee aan de actiedag, “het merendeel dus”. Op de afdelingen die meedoen draait personeel een zondagsdienst, wat wil zeggen dat alleen spoedeisende zorg doorgaat. Daarnaast worden ook kinderen en kankerpatiënten gewoon behandeld, benadrukt de woordvoerster. Dat is in meer ziekenhuizen het geval.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt donderdag vooral vragen van patiënten die willen weten of hun afspraak op vrijdag wel doorgaat. De actiedag duurt 24 uur en eindigt dus officieel vrijdagochtend om 8.00 uur. Ook het Wilhelmina Ziekenhuis krijgt telefoontjes van mensen die zeker willen weten dat ze niet voor niets naar het ziekenhuis komen. “En we zeggen steeds: als uw afspraak niet is afgezegd, gaat hij vandaag gewoon door.”

Beide ziekenhuizen zeggen dat het verzetten van afspraken en operaties relatief makkelijk lukt. Hoelang iemand moet wachten voor zijn of haar operatie alsnog kan doorgaan, verschilt per persoon, zegt het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “En per aandoening of behandeling.” De wachttijd kan mogelijk oplopen tot een paar weken.

Medewerkers van tientallen ziekenhuizen leggen donderdag hun normale werk neer omdat ze een betere cao eisen. Ze willen meer loon, maar ook betere afspraken over bijvoorbeeld werkroosters en beschikbaarheidsdiensten. Werkgeverskoepel NVZ heeft al gezegd het geld niet te hebben om aan de eisen te kunnen voldoen.

Stakende medewerkers organiseren donderdag allerlei acties in de ziekenhuizen. Zo worden er op meerdere locaties sit-ins gehouden. Medewerkers gaan samen op de grond zitten omdat de NVZ hén naar eigen zeggen laat zitten.