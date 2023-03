Coffeeshop in Dordrecht beschoten waar eerder brand werd gesticht

Een coffeeshop in Dordrecht is zondagochtend vroeg rond 06.00 uur beschoten. Er raakte niemand gewond, wel heeft de politie hulzen gevonden. Hetzelfde pand aan het Bagijnhof werd begin februari beschadigd door een brandbom, meldt de gemeente. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken.

De burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff heeft zondag besloten de coffeeshop Asilah voor zeker twee weken te sluiten “om de openbare orde te herstellen en de rust terug te laten keren”. Afhankelijk van het politieonderzoek besluit de burgemeester of de coffeeshop nog langer gesloten blijft.

De politie is op zoek naar getuigen of beelden van de brandstichting en de beschieting van de zaak in het Dordrechtse centrum. De coffeeshopeigenaar heeft na de brandstichting camera’s opgehangen. Die beelden worden onderzocht.