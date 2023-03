Pools meisje (19) bij Ouddorp in zee verdronken

Een 19-jarig meisje uit Polen is zaterdag in het Zuid-Hollandse Ouddorp door verdrinking om het leven gekomen. Ze werd na een zoekactie langs de waterlijn aangetroffen en overleed in het ziekenhuis.

Volgens de politie ging het meisje rond 17.00 uur met een 21-jarige Italiaanse vriendin naar het strand, waar ze alcohol dronken. Het Italiaanse meisje viel in slaap en toen ze rond 21.30 uur wakker werd, was haar vriendin verdwenen. Ze liep naar de weg en vroeg voorbijgangers om hulp, waarna de zoekactie begon.

Een man zag het Poolse meisje in het water liggen. Hij belde 112 en probeerde haar te reanimeren. Een traumahelikopter bracht het meisje naar het ziekenhuis, waar ze overleed. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Er lijkt geen sprake van een misdrijf en volgens een woordvoerster gaat het waarschijnlijk om een ongeluk.