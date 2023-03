Nederland steekt 10 miljoen euro in wederopbouw Turkije

Het kabinet geeft 10 miljoen euro extra uit aan de wederopbouw van Turkije, dat zwaar is getroffen door aardbevingen. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maakt dit bekend tijdens een donorconferentie voor Turkije en Syrië in Brussel. Het geld gaat naar Turkse regio’s die hard zijn geraakt door de bevingen en die bovendien veel Syrische vluchtelingen opvangen.

In totaal geeft Nederland 49,7 miljoen euro uit aan noodhulp voor Turkije en Syrië. Het gaat hier om extra steun naar aanleiding van de aardbeving en al bestaande noodhulp aan Syrië.

Meer dan 50.000 mensen zijn om het leven gekomen door de aardbevingen van 6 februari. Miljoenen Turken en Syriërs werden dakloos. In Turkije alleen al loopt de schade op tot 100 miljard euro volgens de Verenigde Naties.

De Europese Unie (EU) heeft in Brussel partners, buurlanden, bondgenoten en internationale organisaties uitgenodigd voor een donorconferentie. De EU zelf wil “een aanzienlijke donatie” doen voor “verdere noodhulp, herstel en wederopbouw in Turkije”, laat zij weten. Ze roept de rest van de wereld op hetzelfde te doen. De conferentie is ook bedoeld voor Syrië. Maar hulp geven aan dat land ligt ingewikkeld voor Brussel gezien de moeizame relatie met Damascus sinds de burgeroorlog aldaar.