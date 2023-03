Heerma: ook kloof tussen CDA ‘Den Haag’ en CDA in regio te groot

De “enorme optater” die het CDA bij de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft gekregen, heeft binnen de partij tot “vrij grote en heftige reacties geleid”, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Niet alleen de kloof tussen Den Haag en het land is te groot geworden, maar ook die tussen het CDA Den Haag en de CDA’ers overal in het land. Beide kloven moeten worden gedicht, zei Heerma voorafgaand aan het tweede overleg van de CDA-fractie sinds de verkiezingen.

De fractievergadering van maandag was lang, zwaar en “soms emotioneel”, zei Heerma. Een antwoord op de vraag wat de Kamerfractie van het CDA anders moet doen, of de CDA-bewindslieden, heeft de fractie nog niet. Dinsdag praat de fractie daar verder over. “We moeten meer samen in contact met onze lokale bestuurders keuzes maken.” Tegelijkertijd moeten fractie en kabinet stappen zetten, vindt hij.

Stikstof is een van de belangrijkste dossiers waarop echt iets moet gebeuren, vindt Heerma. Na de provinciale verkiezingen is er een “nieuwe politieke realiteit en daar heeft het kabinet zich toe te verhouden.” BBB behaalde een monsterzege en is in alle provincies vanuit het niets de grootste partij geworden. BBB is fel gekant tegen het kabinetsbeleid, dat uitgaat van een stikstofreductie van 50 procent.

Al eerder heeft CDA-leider Hoekstra laten weten dat het jaar 2030 voor het CDA niet heilig is, en dat herhaalde Heerma. Hij vindt dat het kabinet niet moet wachten op de plannen van de provincies om die stikstofreductie te bereiken, maar vindt dat het kabinet “actief in gesprek moet gaan” met zowel de provincies als de maatschappij.

Wat Heerma en de Kamerfractie betreft kan Hoekstra aanblijven als CDA-leider, benadrukte Heerma.

De partijtop en de provinciale bestuurders komen dinsdagavond bijeen voor crisisberaad. Ook Heerma is daarbij aanwezig. Waar dat is, heeft het CDA niet bekendgemaakt.