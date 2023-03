Henny Cruijff op 78-jarige leeftijd overleden

Henny Cruijff, de broer van Johan Cruijff, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de Amsterdamse sportwinkel Smit-Cruyff, waar Cruijff jarenlang eigenaar van was, na berichtgeving hierover van AT5. De sportzaak kreeg maandagochtend bericht van het overlijden van de ondernemer.

Cruijff, vader van socialite Estelle Cruijff, leed al een aantal jaren aan de ziekte van Alzheimer. Hij wordt deze week in besloten kring begraven, meldt AT5.

Henny Cruijff speelde net als zijn jongere broer in het jeugdteam van Ajax, hoewel hij nooit door is gebroken als profvoetballer. Hij nam in 1968 de sportzaak Smit-Cruyff aan de Elandsgracht over van zijn broer.