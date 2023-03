Vertraging bij verstrekken noodpaspoorten door storing

Door een technische storing in de apparatuur voor het verstrekken van noodpaspoorten moeten reizigers die er een nodig hebben daar dinsdag langer op wachten. Op Eindhoven Airport kunnen ze op dit moment, dinsdagochtend, helemaal niet worden uitgegeven door het probleem.

De Koninklijke Marechaussee vraagt mensen die zo’n document nodig hebben contact op te nemen met de marechaussee op de luchthaven van vertrek.

Wanneer de storing is opgelost, kan een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee niet zeggen. Het is onbekend hoeveel mensen zo’n document komen halen, dat verschilt per dag, aldus de woordvoerder.

Een noodpaspoort kan worden aangevraagd als mensen op een reis gaan (die niet is uit te stellen) en hun paspoort of identiteitskaart kwijt zijn en er te weinig tijd is voor een spoedaanvraag bij de gemeente.