Eerste verkennende gesprekken over coalitievorming Zeeland

Een kleine week na de overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland houdt verkenner Gerard Rabelink de eerste gesprekken met politieke partijen. Een provinciewoordvoerder meldt dat Kees Hanse en Arno Vael van de BBB woensdagochtend op het provinciehuis in Middelburg de eerste gesprekspartners waren van Rabelink, oud-burgemeester van Schouwen-Duiveland.

In de loop van de dag en de komende dagen spreekt Rabelink met vertegenwoordigers van alle partijen die in de Staten gekozen zijn. Dat zijn er dertien. Deze gesprekken vinden in beslotenheid plaats.

De BBB haalde negen van de 39 zetels in de provincie Zeeland, de combinatie PvdA/GroenLinks zes, en het CDA en de SGP elk vijf. De VVD heeft nu vier zetels in Provinciale Staten. De huidige coalitie bestaat uit CDA, SGP, VVD en PvdA.