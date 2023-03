Aantal aanbieders van persoonlijke leningen daalt gestaag

Het aantal Nederlanders met een consumptief krediet, zoals koop op afbetaling of een krediet bij een creditcard, is vorig jaar gedaald naar 7,8 miljoen. In 2021 ging het nog om 8 miljoen mensen. Ook het aantal betalingsachterstanden bij leningen is gedaald, blijkt uit cijfers van Stichting BKR. Daarnaast zaten vorig jaar ook minder mensen in de schuldhulpverlening.

Vijftigers en zestigers hebben de meeste consumptieve kredieten. Twintigers hebben de minste. Wel neemt juist alleen bij die laatste categorie het aantal betalingsachterstanden bij kredieten toe.

Er lijkt dus geen einde te komen aan de dalende trend met betrekking tot het uitstaande bedrag van consumptief krediet aan huishoudens. In de afgelopen tien jaar is de uitstaande schuld met ruim 60% gedaald. Momenteel ligt die net onder de tien miljard euro.

Compensatieregeling

Daarnaast is de markt van consumptief krediet in de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws gekomen vanwege het feit dat veel financieel dienstverleners zich verplicht zagen om particuliere klanten te compenseren, die gedurende de looptijd te veel rente hadden betaald op hun doorlopend consumptief krediet.

Deze compensatieregeling volgde na een uitspraak van het Kifid over een conflict tussen ABN AMRO en een klant. Het klachteninstituut oordeelde dat de klant te veel rente had betaald over een doorlopend krediet met een variabele rente die de klant had tussen 2010 en 2018. Waar de marktrentes die de bank zelf moest betalen daalden, gebeurden dit niet met de tarieven die de klant moest betalen. Onterecht, stelde het Kifid.

De uitspraak was niet alleen mooi voor deze klant. Alle klanten met doorlopende kredieten waarop de rente niet meebewogen had met de marktrente hadden hier belang bij. Na de uitspraak kwamen sommige banken spontaan met een eigen compensatieregeling. Anderen moesten daartoe bewogen worden door de Consumentenbond. Inmiddels is het doorlopend krediet, mede door aandringen van de Autoriteit Financiële Markten, volledig verdwenen. Je kunt nu geen nieuwe overeenkomsten voor doorlopend krediet meer afsluiten.

Aanbod persoonlijke lening daalt gestaag

Je bent voor consumptief krediet aangewezen op de persoonlijke lening. Maar nadat de traditionele doorlopende kredieten vorig jaar al zijn verdwenen van de kredietmarkt, laat het aantal aanbieders van persoonlijk leningen de laatste paar jaar ook een dalende lijn zien.

Twintig jaar geleden, gedurende de hoogtijdagen van de persoonlijke lening, waren er nog meer dan dertig verschillende kredietverstrekkers op de Nederlandse markt actief. Gezamenlijk boden ze bijna veertig persoonlijke leningen aan. Inmiddels zijn er nog elf aanbieders op de markt.

Ook Nationale Nederlanden laat nu in een bericht weten te stoppen met het aanbieden van Consumptief Krediet en dat deze beslissing genomen is op basis van ‘gewijzigde marktomstandigheden’. NN besloot eerder al, in juli 2021, de stekker uit doorlopende kredieten te trekken. Voor klanten met een lopend krediet heeft dit geen gevolgen.

