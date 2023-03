Inspectie legt tijdens controle werk op helft bouwplaatsen stil

De Arbeidsinspectie heeft vorige week tijdens een controle bij 200 bouwplaatsen op ongeveer 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd, waarbij er ook vaak sprake was van valgevaar. “In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd”, aldus de inspectie.

De inspectie zag vooral veel onveilige bouwplaatsen in Noord-Brabant en Limburg. Maar ook in en rondom Utrecht en Rotterdam moest de inspectie het werk stilleggen vanwege een onveilige situatie. Dat gebeurde vooral bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. “Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen.” Op de bouwplaatsen mag pas weer verder worden gewerkt als ze kunnen aantonen dat de werksituatie weer veilig is, aldus de inspectie.

Ongeveer 150 inspecteurs gingen vorige week donderdag controleren bij de bouwplaatsen verspreid over het land. “In ongevallenrapportages zien we nog steeds dat er veel ongevallen zijn bij mensen die op hoogte werken”, aldus een woordvoerder. “Daarom zijn we gaan controleren, om te kijken of mensen leren van de ongevallen die gebeuren. Aangezien we bij 70 procent van de bouwplaatsen toch overtredingen zagen, kunnen we concluderen dat dat niet het geval is.”

“De afgelopen drie jaar zijn er vijf dodelijke ongevallen geweest bij het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn deze donderdagochtend al drie arbeidsongevallen bij bouwplaatsen geconstateerd. Het is ontzettend triest dat het op sommige bouwplaatsen nog zo onveilig is”, aldus de woordvoerder. Bijna de helft van de bouwbedrijven krijgt een boete vanwege het overtreden van de Arbowet. Een paar bedrijven kregen een waarschuwing. “Er was dan geen sprake van direct gevaar of het ging om een lichte overtreding”, aldus de inspectie.