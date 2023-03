Nederlands zeilschip aan de grond gelopen in Noorwegen

Voor de kust van Noorwegen is het Nederlandse zeilschip Noorderlicht met aan boord Nederlandse scholieren aan de grond gelopen. Dat meldt de Noorse politie. Het schip had 26 mensen aan boord, onder wie de 14 scholieren van 14 tot 17 jaar oud. Niemand raakte gewond.

De Noorderlicht was onderweg van Trondheim naar Nørvik toen het schip in de nacht van woensdag op donderdag vastliep bij een klein eiland bij Rugholmen. Het schip maakte slagzij. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Volgens de kapitein van het reddingsschip Harald V was er sprake van hevige sneeuwbuien en matig zicht.

Het schip is niet beschadigd geraakt, zegt reisorganisatie Swan Expeditions, eigenaar van het Friese zeilschip. De opvarenden konden met een rubberbootje ertussen naar de kant wandelen, omdat het schip direct tegen de wal aan lag.

“Er is geen moment van onbehagen of spanning geweest”, zegt Swan Expeditions. De scholieren zijn naar een hotel in de buurt gebracht. De ouders zijn ingelicht en hopen volgens de reisorganisatie dat de reis snel weer verdergaat. De kapitein en stuurman zijn aan boord gebleven. Zij maken het schip klaar om los te komen en de reis te vervolgen.

De leerlingen aan boord doen mee aan Masterskip, een “zeilend onderwijsprogramma”, aldus Swan Expeditions. Scholieren kunnen zich hier voor inschrijven. Zo’n reis duurt tussen de vijf tot zes weken en is volgens de directeur bedoeld voor scholieren die meer tot zich willen krijgen dan het “reguliere onderwijsprogramma”. De scholieren varen van Noorwegen naar Spitsbergen.