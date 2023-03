Van der Burg vertrouwt op steun beide Kamers voor spreidingswet

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gaat ervan uit dat hij voor zijn spreidingswet een meerderheid zal krijgen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Hij zei dat voorafgaand aan de ministerraad, waar het wetsvoorstel waarmee hij de opvang van asielzoekers beter over het land wil verspreiden, opnieuw aan bod komt.

De spreidingswet was al eerder goedgekeurd door het kabinet, maar de Raad van State had er forse kritiek op waarna de bewindsman zijn voorstel zou wijzigen. Maar naar verluidt zijn er amper wijzigingen aangebracht. Van der Burg gaat daar niet op in en wil nog niks zeggen over de inhoud van het voorstel. De Raad van State vond onder meer dat de wet te complex is en daarom niet goed uitvoerbaar.

De staatssecretaris verwacht politieke steun van de partijen die eerder tijdens debatten ook al hadden aangegeven dat ze voor deze wet zijn, of in ieder geval voor een evenwichtiger spreiding. Het gaat dan om de coalitiepartijen en linkse oppositie. “Ik heb er vertrouwen in”, zei Van der Burg, die graag een zo breed mogelijke steun wil.

De spreidingswet had eigenlijk dit jaar al moeten ingaan, maar door politiek gesteggel erover duurde de voorbereiding langer. Ook de kritiek van de Raad van State zorgde voor vertraging. Van der Burg zegt dat hij de wet dit jaar zeker goed had kunnen gebruiken. “Maar zonder de wet kunnen gemeenten ook al geheel vrijwillig zeggen dat ze hun bijdragen gaan leveren”.

De nieuwe wet moet met name meer structurele opvanglocaties opleveren voor asielzoekers. Van der Burg is nog “hard op zoek” naar plekken voor dit jaar, omdat er nog steeds niet genoeg van die structurele plekken zijn. Gelukkig hebben gemeenten wel aangegeven dat crisisopvang nog een tijd openblijft”.