Laatste klimaatactivist XR op vrije voeten

De laatste activist die zaterdag bij de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) werd aangehouden op Eindhoven Airport en nog vastzat, is in de avond weer vrijgelaten, meldt de Koninklijke Marechaussee zondag. De marechaussee hield in totaal 104 mensen van de klimaatactiegroep aan omdat ze zich op verboden terrein begaven.

Allemaal hebben ze een proces-verbaal gekregen. Het Openbaar Ministerie beslist of de activisten worden vervolgd.

De klimaatactivisten voerden zaterdagmiddag actie op het terrein waar privéjets staan geparkeerd. Het was ze gelukt om een gat in een hek te knippen en daar doorheen te klimmen. Dat deden ze omdat ze vinden dat Eindhoven Airport luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade veroorzaakt. De actiegroep wil dat het vliegveld onder meer stopt met vervuilen, zich houdt aan de klimaatregels en dat er minder vanaf het vliegveld wordt gevlogen.