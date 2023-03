Politie maakt einde aan illegale raveparty in Maastricht

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Maastricht een einde gemaakt aan een illegale raveparty in een leegstaand kantoorpand aan het Wim Duisenbergplantsoen. De raveparty werd bijgewoond door honderden feestgangers uit onder meer Nederland, België, Duitsland, meldt een plaatselijke nieuwssite. Volgens een deelnemer aan het feest waren er ook mensen uit Tsjechië aanwezig.

De meeste feestgangers verlieten het leegstaande flatgebouw aan het plantsoen vrijwillig na aankomst van de vele tientallen agenten. Maar buiten keerde een groep zich in een woonwijk tegen de politie, die daarop charges uitvoerde en met de lange lat insloeg op mensen, blijkt uit videobeelden van de lokale nieuwssite Wat is Loos in Mestreech. Ook zette de politie honden in om mensen te verdrijven, toen vanuit de groep met bierblikjes en glas naar de agenten werd gegooid. Aan enkele geparkeerde auto’s werden vernielingen aangericht.

De woordvoering van de politie Limburg was zondagochtend niet direct bereikbaar voor een toelichting.