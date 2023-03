Minister Bruins Slot: overheid moet dienstbaar en dichtbij zijn

De Nederlandse overheid heeft zich te lang gericht “op alleen efficiëntie en doelmatigheid”. Een overheid hoort juist ook “dienstbaar en dichtbij” te zijn. Dat zegt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken). Ze reageert op een rapport dat drie adviesraden maandag gezamenlijk naar buiten hebben gebracht.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De drie adviesraden constateren dat de overheid te weinig aandacht heeft voor regio’s met problemen. Inwoners voelen zich niet gezien en niet begrepen, hebben het gevoel dat de overheid er niet voor hen is en niets doet om ze te helpen. De overheid steekt vooral geld in de grote steden.

“Het gaat pas goed met Nederland als het overal in Nederland goed gaat”, aldus de minister. “Dit rapport stelt dat er door beleidskeuzes van de overheid te grote verschillen zijn ontstaan tussen hoe goed het gaat met regio’s. Dat kan nooit de bedoeling zijn.” Later komt het kabinet met een uitgebreide reactie.