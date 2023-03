OM in beroep tegen uitspraak over fatale steekpartij in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie tekent hoger beroep aan tegen een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, die vorige week besloot geen straffen op te leggen in een zaak over een dodelijke steekpartij bij een coffeeshop in Amsterdam Osdorp. Daarbij kwam een 29-jarige man om het leven.

Op 18 januari 2022 ontstond een vechtpartij tussen een aantal volwassenen en drie minderjarigen, waarbij het slachtoffer werd gestoken. Volgens de rechtbank handelde de 16-jarige verdachte met het mes uit zelfverdediging, waarmee sprake was van noodweer. De jongen werd geslagen en geschopt en was volgens de rechtbank niet strafbaar toen hij zijn mes trok en stak.

Hij en de twee andere minderjarigen zijn daarnaast vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep. “Volgens het OM is er in de zaak van hoofdverdachte geen sprake van noodweer en is er voldoende bewijs voor openlijke geweldpleging door de drie minderjarige verdachten”, aldus het OM maandag.

De officier van justitie eiste eerder 360 dagen jeugddetentie, waarvan 60 voorwaardelijk, tegen de verdachte van het steken. De maximale celstraf voor een 15-jarige is één jaar jeugddetentie. Tegen de twee andere minderjarigen werden taakstraffen geëist vanwege openlijke geweldpleging.