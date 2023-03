Onderzoekers: beperken opwarming aarde ook economisch verstandig

De opwarming van de aarde onder de 2 graden houden is niet alleen beter voor het welzijn van mensen, maar pakt volgens Utrechts onderzoek ook veel beter uit voor de economie dan hogere temperaturen. Onderzoeker Kaj-Ivar van der Wijst rekent in zijn studie voor dat een temperatuurstijging van 3 graden aan het einde van deze eeuw schade zal veroorzaken ter waarde van 10 tot 12 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Blijft de opwarming onder de 2 graden, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, dan zal de optelsom van alle klimaatgerelateerde schade volgens de berekeningen neerkomen op zo’n 2 procent.

De studie is verschenen in Nature Climate Change en houdt rekening met kritiek op eerdere onderzoeken waarin de economische gevolgen van klimaatverandering werden beschreven. In het onderzoek van de Universiteit Utrecht zijn modelberekeningen gemaakt om te bepalen wat zeespiegelstijging, toenemende droogte en overstromingen de maatschappij gaan kosten.

Toch zou het nog altijd kunnen dat de onderzoekers die kosten onderschatten, geven ze toe. Zo konden ze bijvoorbeeld niet de economische kosten van biodiversiteitsverlies meenemen in hun berekeningen, terwijl ook dat gelinkt is aan klimaatverandering. Ook is geen prijskaartje geplakt op gezondheidseffecten.

Volgens de onderzoekers is duidelijk dat de kosten die gemaakt moeten worden om de uitstoot van broeikasgassen genoeg te verlagen om onder de 2 graden opwarming te blijven veel lager uitvallen dan de kosten van een sterkere opwarming. Hier houden ze wel een flinke marge aan: ingrijpen is financieel tussen de 1,5 en 3,9 keer gunstiger dan de zaken op hun beloop laten.