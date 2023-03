Ook Belastingdienst wil apps als TikTok weren van werktelefoon

Ook de Belastingdienst heeft medewerkers gevraagd apps als TikTok van hun werktelefoon te verwijderen, uit vrees dat die gebruikt zouden kunnen worden om mensen te bespioneren. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de dienst het kabinet hierin volgt. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) deed vorige week al een dringende oproep hiertoe aan rijksambtenaren, naar aanleiding van een advies van inlichtingendienst AIVD.

Het kabinet besloot dinsdag het gebruik van “apps uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland” te ontraden. In de aankondiging zelf stonden geen namen van landen en apps genoemd, maar vorige maand lieten Kamerleden van de vier coalitiepartijen weten dat ze voor een TikTok-verbod zijn.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Uit angst voor spionage en be├»nvloeding hebben ook andere landen het gebruik van de app aan banden gelegd, tot ongenoegen van TikTok. De app beweert dat het door geen enkele staat of overheid wordt gecontroleerd. “Zowel TikTok als ons moederbedrijf is geen Chinees eigendom en de Chinese overheid heeft geen enkele toegang tot gebruikersgegevens van TikTok”, klonk vorige week een reactie.