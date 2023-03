Studie: darmklachten bij mensen met autisme door mentale klachten

Mensen met autisme hebben meer kans op maag-darmproblemen dan mensen zonder autisme vanwege psychische factoren, meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De organisatie baseert zich op onderzoek van de Academische Werkplaats Autisme (AWA), een samenwerkingsverband dat kennis vanuit de wetenschap naar de praktijk brengt. De NVA geeft aan dat mensen met autisme vaker angst, stress en depressie ervaren, en deze factoren kunnen weer voor maag-darmklachten zorgen.

De NVA stelt dat mensen met (kernmerken van) autisme 25 tot 36 procent kans hebben op maag-darmklachten, terwijl dit bij mensen zonder (kenmerken van) autisme 19 tot 21 procent is.

Volgens de vereniging zouden artsen daarom alerter moeten zijn op klachten als obstipatie, buikpijn en diarree bij mensen met autisme, en bij volwassenen die nog niet met autisme gediagnosticeerd zijn, maar wel kenmerken van autisme hebben. Zorgverleners kunnen dan proberen de maag-darmklachten tegen te gaan, door ook de mentale problemen te behandelen.

Angst, stress en depressie kunnen ook voor andere gezondheidsklachten zorgen, maar daar is in dit onderzoek niet op ingegaan. Het ging in deze studie om het achterhalen van de herkomst van de maag-darmproblemen bij mensen met (kenmerken van) autisme. Dit is gebeurd in het Lifelines-cohort, een groot bevolkingsonderzoek in Noord-Nederland onder 31.185 volwassenen.

Het is vanaf maandag Autismeweek, deze eindigt zondag op Wereld Autismedag. Tijdens deze week vraagt de NVA aandacht voor mensen met autisme.