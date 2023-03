Taalschool Utrecht maakt gedenkhoek voor omgekomen leerling van 7

De Taalschool Utrecht heeft een gedenkhoek ingericht voor een leerling die vorige week vrijdag overleed na een verkeersongeluk op de Vleutenseweg in de wijk Lombok. Ook kunnen ouders in een condoleanceboek hun medeleven betuigen en schrijven leerlingen een kaart of maken een knutselwerk, meldt de school maandag in een verklaring. Het dodelijke ongeval met een stadsbus kostte een 7-jarig meisje het leven, ook raakte een jongen van vijf jaar oud zwaargewond.

De lessen begonnen volgens de school op maandagochtend met een kringgesprek. Ook was er een gesprek met de ouders. “Er is natuurlijk heel veel verdriet, we zijn aangeslagen”, zegt directeur Jenny Olsthoorn. “We helpen de kinderen het beste als we de lessen zo normaal mogelijk door laten gaan. Daarbinnen ondersteunen we hen om dit verlies een plek te geven.”

Volgens de school hebben veel leerlingen en ouders al eerder te maken gehad met verlies. “Bijvoorbeeld doordat ze uit een oorlogssituatie komen of verhuisd zijn vanuit een ander land. De medewerkers van de Taalschool hebben ruime ervaring in het omgaan met trauma‚Äôs en het rekening houden met verschillende culturen”, aldus de school.

Later deze week zal de school alle steunbetuigingen overhandigen aan de familie van het omgekomen meisje.