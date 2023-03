Timmermans en Van der Plas bespreken stikstof toch in Den Haag

Eurocommissaris Frans Timmermans komt naar Den Haag om met BBB-leider Caroline van der Plas te bespreken hoe het Nederlandse stikstofprobleem opgelost kan worden. De klimaatman van de Europese Commissie wilde de grote winnaar van de verkiezingen in Brussel “uitleggen wat de Europese regels zijn” over stikstof. Maar Van der Plas heeft geen tijd en ziet Timmermans liever naar Den Haag afreizen.

Timmermans, tweede in rang van de Europese Commissie, vindt dat ook prima. Medewerkers van het tweetal overleggen nog over een goede gelegenheid, zegt zijn woordvoerder na berichtgeving van de NOS. Mogelijk moet er nog wel wat kou uit de lucht over de badinerende toon die Van der Plas in Timmermans’ uitnodiging meende te bespeuren.

Van der Plas “heeft regelmatig dingen over mij gezegd via de media”, zegt Timmermans. “Maar het is mij nog niet gelukt met haar te spreken.” Dat is volgens hem wel belangrijk omdat het stikstofprobleem dringend om een oplossing vraagt en hij nog niet scherp heeft wat BBB precies wil. Een eerdere gelegenheid voor Tweede Kamerleden om met Timmermans te overleggen liet Van der Plas volgens hem schieten.

De BBB won, met haar verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet als speerpunt, de provinciale verkiezingen van eerder deze maand. De nieuwkomer werd de grootste in alle provincies, die het stikstofbeleid moeten gaan uitvoeren, en heeft dus een stevige stem.

Veel boeren voelen zich door de Europese natuurbeschermingsregels, waar Nederland aanvankelijk jarenlang de hand mee lichtte, in het nauw gebracht. Ook kabinetsplannen om hen uit te kopen dreigen op Europese regels te stuiten. EU-landen mogen eigen boeren en andere ondernemers niet zomaar geld geven, omdat dat oneerlijk is voor concurrenten in andere lidstaten.