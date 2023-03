Westerbork herdenkt transporten naar Sobibor op 4 mei

Herinneringscentrum Kamp Westerbork besteedt dit jaar speciaal aandacht aan de transporten naar vernietigingskamp Sobibor. Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat er negentien transporten met aan boord 34.313 Joden, Sinti en Roma naar het nieuw gebouwde kamp in Polen vertrokken. Van de tienduizenden mensen overleefden slechts vijftien vrouwen en drie mannen het vernietigingskamp.

Op 4 mei 1943 vertrok transport 10. In de trein zaten 1187 mensen, van wie niemand de oorlog overleefde. Op 4 mei spreekt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner in Westerbork een overdenking uit. Dat doet hij bij het Nationaal Monument na een stille tocht over het kampterrein.

Op 4 mei spreekt ook de Joodse Max van Trommel, die met zijn familie in de Tweede Wereldoorlog moest vluchten voor het bombardement op Rotterdam. Zijn opa en oma kwamen om het leven in Sobibor. Componist Leo Smit werd op 30 april 1943 in Sobibor vermoord. Studenten van het Prins Claus Conservatorium in Groningen spelen werken van Smit tijdens de herdenking.

Het herdenkingsprogramma in Kamp Westerbork begint ’s middags. Na de twee minuten stilte ’s avonds is er gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument. Vanuit Kamp Westerbork werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 mensen naar Sobibor, Auschwitz en Mauthausen gedeporteerd. Slechts ongeveer 5000 van hen overleefden de kampen.