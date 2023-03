Aardbeving met kracht van 4.7 gevoeld op Aruba

Een aardbeving met een kracht van 4.7 en een epicentrum in Venezuela, is dinsdag door veel Arubanen gevoeld. De nieuwszender 24ora meldt dat veel mensen op het eiland naar de zender hebben gebeld over trillingen die ze voelden.

Er is geen sprake van schade op het eiland. Het epicentrum van de beving lag voor de kust van de Venezolaanse provincie Falcon, iets meer dan 80 kilometer ten westen van Oranjestad, de hoofdstad van Aruba. De beving was op een diepte van tientallen kilometers.

Ook in Venezuela zijn geen berichten van schade gemeld.