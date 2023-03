Steeds minder mensen belanden door corona in ziekenhuis

De stroom coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt verder af. In de afgelopen week zijn 509 mensen vanwege hun besmetting opgenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds half februari, vijf weken geleden.

Een week eerder hadden 598 mensen zulke ernstige coronaklachten dat ze er in een ziekenhuis door belandden, en de week daarvoor 801.

Het aantal ziekenhuisopnames wordt nog bijgehouden, om zicht te houden op de verspreiding van het virus en op hoe ziek mensen na besmetting worden. De cijfers kunnen ook helpen om langdurige en chronische coronaklachten te volgen.

De overheid is wel gestopt met de centrale teststraten, en daardoor is het niet bekend hoeveel mensen momenteel besmet zijn. In de Infectieradar, een dienst van het RIVM, daalt het aantal mensen dat doorgeeft positief te zijn getest.