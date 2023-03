Bij jonge mensen met beroerte speelt mogelijk kanker een rol

Bij jonge mensen die een beroerte krijgen, speelt mogelijk kanker een rol bij het ontstaan ervan, stellen onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen. “Het is waarschijnlijk dat de kanker al aanwezig was toen de patiënt de beroerte kreeg”, legt hoogleraar neurologie Frank-Erik de Leeuw van de universiteit uit. “De diagnose was alleen nog niet gesteld.”

Per jaar krijgen ongeveer 3000 Nederlanders onder de 50 jaar een beroerte. Een deel van de hersenen krijgt tijdelijk geen zuurstof, bijvoorbeeld doordat een bloedprop een vat verstopt. Dan ontstaat een herseninfarct.

De wetenschappers bekeken data van bijna 400.000 Nederlanders die tussen 1995 en 2018 een beroerte kregen. Ze bepaalden hoeveel van hen daarna behandeld werden voor kanker. Ze vergeleken de data met het aantal kankergevallen bij mensen die geen beroerte hadden gehad. Het aantal kankerdiagnoses bij patiënten jonger dan 50 was in het jaar na een herseninfarct 2,5 keer zo groot. Het ging vooral om longkanker en bloedkanker.

“Dit geeft aanwijzingen dat kanker mogelijk een rol speelt in het ontstaan van een beroerte bij sommige jonge patiënten”, aldus De Leeuw. De onderzoekers vermoeden dat de bloedstolling ermee verband houdt. Het is bekend dat kanker stolling veroorzaakt.

Het is nog te vroeg om alle jonge patiënten met een beroerte te gaan onderzoeken op kanker, vinden de wetenschappers. Er is meer onderzoek nodig naar bijvoorbeeld specifieke kenmerken van de patiënten die te maken kunnen hebben met het ontstaan van kanker. De Leeuw: “Iedereen screenen is gevaarlijk. Je gaat dan bij toeval allerlei kleine afwijkingen vinden. Dat vraagt dan weer om nader onderzoek, wat niet zonder risico’s is.” Zo is de straling van een scan ongezond en bij een biopsie wordt middels een kleine operatie een stukje weefsel weggenomen voor onderzoek.

Ook de geestelijke belasting van zulke onderzoeken is groot. “Terwijl de kans dat het kanker is heel klein blijft, ook bij deze groep.”