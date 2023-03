Na afronden repliek gaat liquidatieproces Marengo laatste fase in

Met de afronding woensdagmiddag van de reactie van het Openbaar Ministerie op de pleidooien van de advocaten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, gaat de strafzaak de laatste fase in. Vanaf 6 april mogen de advocaten van alle verdachten nog een laatste keer (nieuwe) standpunten naar voren brengen en krijgen de verdachten de mogelijkheid tot het laatste woord. De stap daarna is de uitspraak van de rechtbank, die staat gepland in oktober.

Alleen wat betreft verdachte Saïd R., de vermeende rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi (45), is de indeling wat anders. Door onder meer een advocatenwissel en omdat het lang duurde voordat hij na zijn arrestatie in Colombia werd uitgeleverd, loopt zijn zaak achter op de rest. De advocaten van R. pleiten in mei en het OM gaat daar later op reageren.

Tegen de 50-jarige R., Taghi en nog vier verdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Het bewijs in Marengo steunt op onder meer onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar kwam pas aan het rollen nadat kroongetuige Nabil B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering.

Een week nadat in maart 2018 naar buiten was gekomen dat B. zich als spijtoptant had gemeld, werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Deze moorden maken officieel geen onderdeel uit van Marengo, maar worden wel als onlosmakelijk onderdeel van het proces gezien.

Eerder deze maand werd duidelijk dat kroongetuige B. geen advocaten meer heeft. De reden waarom Peter Schouten en Onno de Jong hem niet langer bijstaan, is niet bekend. De rechter gaf aan dat het nog altijd onduidelijk is hoe het nu verder zal gaan. “Of en op welke wijze in zijn zaak dupliek zal worden gevoerd, moeten we nog bepalen. Misschien moet het worden uitgesteld”, zei hij eerder deze week in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De reactie op de repliek van het OM en het laatste woord van B. staan 13 april gepland.