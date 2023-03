Programma gratis schoolmaaltijden van start in Den Haag

De lancering van het programma voor gratis schoolmaaltijden vindt woensdag plaats op de SBO Merlijn in Den Haag, een school voor speciaal basisonderwijs in het Laakkwartier, meldt het ministerie van Onderwijs. Dat stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor schoolmaaltijden voor leerlingen op basis- en middelbare scholen die de hulp het best kunnen gebruiken.

Het initiatief voor het project kwam van Laurens Dassen (Volt) en Jan Paternotte (D66). Zij zijn beiden bij de lancering. Ook minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma is aanwezig.

Het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het project. Zij worden ook vertegenwoordigd tijdens de presentatie van het programma schoolmaaltijden.