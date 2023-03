Eis halfjaar cel tegen bestuurder dodelijk ongeluk Barendrecht

Tegen een 30-jarige man uit Spijkenisse, die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Barendrecht en rijden onder invloed, is donderdag een celstraf van zes maanden geëist. Door het ongeluk kwam de 10-jarige Djive door verdrinking om het leven.

Het verkeersongeval gebeurde op 7 november 2021. De toen 28-jarige Jeffrey S. reed die zaterdagnacht na een feestje rond 03.00 uur met zijn auto het water in van de Lorentzweg in Barendrecht. Ook de moeder van Djive zat in de auto.

De moeder liet in de rechtbank in Rotterdam een slachtofferverklaring voorlezen. “Jij vond de drank die avond belangrijker. Je loog dat je niet gedronken had, met dit verschrikkelijke drama als gevolg”, liet ze haar ex-vriend weten.

Ze mist haar zoontje nog iedere dag. “Als ik jongens op straat zie, denk ik aan hem. Ik denk continu aan hem. Zijn kamer is nog volledig intact.” Ze heeft direct na het ongeluk, waarbij geen andere voertuigen waren betrokken, geprobeerd haar zoontje te reanimeren.

S. kan zich het ongeluk niet herinneren. “Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik had nooit moeten gaan rijden”, zei hij. Volgens het Openbaar Ministerie had S. bijna drie keer zoveel alcohol gedronken dan toegestaan. Op zitting verklaarde S. dat hij vijf glazen bacardi-cola op had.

Hij is beschonken achter het stuur gestapt en heeft aanmerkelijk onvoorzichtig gereden, aldus de officier van justitie. Hij eiste naast de celstraf een rijontzegging van twee jaar.

De advocaat van S. vroeg de rechtbank geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Hij pleitte voor een hoge werkstraf, aangevuld met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij wees op het blanco strafblad van zijn cliënt. “Dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Djive zal hij zijn hele leven met zich meedragen”, aldus de raadsman.

De rechtbank doet op woensdag 12 april uitspraak.