Bij pensioenfonds PME zijn mogelijk ook inkomensgegevens gelekt

Door een groot datalek zijn bij pensioenfonds PME mogelijk niet alleen namen, leeftijden, telefoonnummers en geslachten op straat komen te liggen, maar ook de inkomensgegevens van mensen die nog pensioen opbouwen. Dat laat het pensioenfonds voor metaal en techniek weten. Informatie over iemands inkomen is voor cybercriminelen goud waard.

PME had donderdag al gemeld dat het mogelijk was getroffen door een datalek. Het pensioenfonds maakt gebruik van de diensten van een onderzoeksbureau, dat in maart onderzoek deed onder pensioendeelnemers. Voor zulke enquĂȘtes gebruikt het bureau software van het bedrijf Nebu uit Wormerveer. In die software is een gat gevonden. Daardoor liggen de gegevens van mogelijk honderdduizenden mensen op straat.

Het is niet bekend van hoeveel PME-deelnemers de gegevens kunnen zijn uitgelekt, het gaat in elk geval niet om alle aangesloten personen. Het pensioenfonds telt ongeveer 170.000 deelnemers die nog pensioen opbouwen. Volgens het fonds zijn bankrekeningnummers, burgerservicenummers, woonadressen en mailadressen in elk geval niet gelekt.