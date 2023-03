Kapiteins aangemerkt als verdachte na fataal scheepvaartongeval

De beide kapiteins van de twee vaartuigen die betrokken waren bij het fatale scheepvaartongeval tijdens beloodsing voor de kust van IJmuiden donderdagavond, zijn door de officier van justitie aangemerkt als verdachte. De twee worden verdacht van dood door schuld, meldt een politiewoordvoerder.

Door het ongeval kwam de opvarende van een loodsboot om. Het slachtoffer is een 40-jarige man uit Den Oever. Hij is vermoedelijk tussen de twee schepen terechtgekomen. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De opgelopen verwondingen waren dusdanig dat het slachtoffer erdoor overleed.

De loodsboot was het grote zeeschip aan het loodsen. Beide kapiteins worden gehoord, evenals andere getuigen. Ook worden radarbeelden opgevraagd en vindt technisch onderzoek plaats aan beide schepen. De politie kijkt of er sprake is van verwijtbare schuld, zegt de woordvoerder.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt het ongeval ook, twitterde de raad vrijdagochtend.