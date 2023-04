Beachvolleyballers willen zaalvolleybal spelen in Eredivisie

De beachvolleyballers van Team Nederland (BTN) willen in de wintermaanden de zaal in en met een ploeg meedoen aan de Eredivisie volleybal. Het team heeft al elf spelers weten vast te leggen, maar is nog op zoek naar een libero, meldt volleybalbond Nevobo.

De beachvolleyballers kiezen bewust voor de wintermaanden, omdat er dan weinig beachvolleybaltoernooien zijn. De tien spelers die momenteel de mannenselectie van BTN vormen, hebben allemaal toegezegd om vanaf het volgende seizoen in de Eredivisie uit te komen.

“Ik verwacht dat wij met ons team een kwalitatieve impuls aan de Eredivisie geven”, zegt Stefan Boermans, een van de initiatiefnemers. “Als we met twee beachvolleyballers in het veld staan, is het al moeilijk de bal bij ons op de grond te krijgen, laat staan als we met z’n zessen spelen. We zijn vol ambitie en willen binnen twee seizoenen meedoen om de prijzen.”

De vijf teams van BTN zijn Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde, Boermans/ Yorick de Groot, Ruben Penninga/ Leon Luini en Matthew Immers/ Yannick Verberne. Roland Rademaker heeft zich als elfde speler gemeld.

De beoogde speellocatie voor het te vormen zaalteam van de beachkoppels is de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.