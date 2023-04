Weer duizenden koopwoningen open voor publiek

Makelaarsorganisatie NVM houdt zaterdag weer een Open Huizen Dag. De verwachtingen zijn extra hooggespannen, nu de woningmarkt aan het afkoelen is. Zo’n 13.600 huizenverkopers zetten hun deuren open voor potentiële kopers, ongeveer 2600 meer vergeleken met de laatste ronde in oktober.

De woningmarkt is het afgelopen halfjaar afgekoeld als gevolg van de sterk gestegen hypotheekrente. Maar daar staan lagere woningprijzen tegenover, stelt de NVM. Zo daalden de prijzen van bestaande koopwoningen, van gemiddeld 451.000 euro in het tweede kwartaal van vorig jaar, tot 407.000 euro in het laatste kwartaal.

Het woningaanbod is de laatste tijd duidelijk toegenomen. “De grote gekte van een jaar geleden is voorbij. Mensen willen nu eerst hun eigen woning verkocht hebben voor ze een nieuwe woning gaan kopen”, gaf de makelaarsorganisatie eerder aan.

Geïnteresseerden kunnen zaterdag vrijblijvend en zonder afspraak huizen bezichtigen tussen 11.00 en 15.00 uur. De Open Huizen Dag wordt tweemaal per jaar georganiseerd, in het voorjaar en in de herfst. De laatste keer in oktober waren er ongeveer 55.000 huisbezoekers.