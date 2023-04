Advocaat commando trekt zich terug, zaak ligt stil

De advocaat van een militair van het Korps Commandotroepen heeft maandag zijn taken neergelegd nadat de rechtbank in Arnhem zijn verzoek tot het horen van getuigen had afgewezen. De commando die hij bijstaat zou volgens de raadsman door justitie in 2019 gevraagd zijn naar de mogelijkheid om Ridouan Taghi uit Dubai ’te ontvoeren’.

Commando Sil A. wordt verdacht van de smokkel van 260 kilo cocaïne in onder meer Suriname en de Dominicaanse Republiek. Ook zou hij honderden mitrailleurs, pistolen en geweren hebben overgedragen en deelde hij volgens het Openbaar Ministerie geheime informatie over de werkwijze van commando’s van het Korps Commandotroepen. Advocaat Michael Ruperti legde maandag zijn taken neer nadat de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem zijn verzoek tot het horen van getuigen van inlichtingendiensten AIVD en MIVD had afgewezen. Volgens de raadsman moet uit die verhoren blijken dat zijn cliënt vaak gevraagd werd om geheime operaties uit te voeren.

A. werd volgens Ruperti in 2019 door die diensten gevraagd of het mogelijk was topcrimineel Taghi door commando’s in het geheim uit Dubai te halen. De commando is eerder in de media al gekoppeld aan Taghi, maar dit zou de enige link zijn tussen die twee, aldus de advocaat. De commando ontkent strafbare feiten gepleegd te hebben. Hij kwam in het vizier van het Openbaar Ministerie omdat een vermeende handlanger van Taghi veelvuldig contact had met A. Deze handlanger is een jeugdvriend van de commando. De contacten tussen die twee zouden juist met geheime operaties te maken hebben. Getuigen van de inlichtingendiensten kunnen hierover echter niet gehoord worden, stelde het OM. De rechtbank wees mede hierom dat verzoek af. “Dat betekent dat ik vastzit en mijn cliënt zo niet verder kan verdedigen”, zei Ruperti.

De zaak ligt nu stil omdat A. zonder advocaat zit. De militaire kamer in Arnhem had twee dagen voor de strafzaak uitgetrokken. De rechtbank Gelderland kon niet zeggen wanneer de zaak weer verder gaat.