Natuurmonumenten: absoluut niet meer drinkwater winnen

Op meer plekken drinkwater winnen is “absoluut geen oplossing” voor het tekort aan drinkwater in 2030 waar het RIVM maandag voor waarschuwde, stelt natuurorganisatie Natuurmonumenten. “Dat is ook niet realistisch, omdat er geen water en geen plek voor is. Waar je aan waterwinning gaat doen, moet de omgeving vervuilende activiteiten staken, zoals gebruik van mest, bestrijdingsmiddelen en industrieel vervuild water lozen”, zegt een woordvoerder.

Natuurmonumenten legt steeds meer klimaatbuffers aan, die als spons dienen voor de directe omgeving. Ook veranderen beheerders in veel landschappen de loop van rivieren en beken, waardoor water trager wegloopt naar de zee en grote binnenwateren. “We moeten af van het idee elke druppel water af te voeren. Daardoor is ons land nu een kurkdroge megazeef”, aldus de woordvoerster.

Het RIVM oppert in een maandag verschenen rapport bijvoorbeeld dat er meer water opgeslagen moet worden in duinen en bekkens. Natuurmonumenten wil dit ook wel, maar waarschuwt voor het gebruik van door de mens aangelegde bekkens, waar het water niet uit weg kan lopen. “De bodem kan uitstekend water vasthouden en loslaten. Dan benut en behoud je de natuur. Denk aan de uiterwaarden bij rivieren, dat zijn overstroombare gebieden. Die hebben bij de overstromingen in Limburg erger voorkomen”, zegt de woordvoerder.

Het RIVM stelt in het rapport dat alle tien de drinkwaterbedrijven in Nederland in 2030 te maken krijgen met een tekort als er niets gebeurt. Het instituut komt met meerdere aanbevelingen, zoals meer inzetbare waterbronnen, grotere voorraden en het langer kunnen vasthouden van water. Deze oplossingen zijn volgens het RIVM haalbaar, maar er moet wel snel mee begonnen worden.

Natuurmonumenten wil al langer dat er sneller maatregelen voor de lange termijn komen tegen droogte. Een “meer robuuste, verbonden natuur met een klimaatbestendige waterhuishouding” is volgens Natuurmonumenten “beter bestand tegen weersextremen – en kan zelfs helpen de effecten daarvan tegen te gaan”.

Overheidsnatuurorganisatie Staatsbosbeheer laat weten dat het RIVM-rapport “opnieuw aantoont dat het in verband met de klimaatverandering steeds belangrijker wordt om langer water vast te houden”, zegt een woordvoerder. Dat kan volgens Staatsbosbeheer bijvoorbeeld door waterberging, zoals De Onlanden bij de stad Groningen en het verhogen van het waterpeil. Staatsbosbeheer zegt daar hard aan te werken met andere partijen.