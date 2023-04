Goederentrein botste eerst op kraan, daarna ontspoorde intercity

Het was de goederentrein die bij Voorschoten als eerste bovenop de bouwkraan botste, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. De andere trein die betrokken was bij het ongeluk, een intercity, ontspoorde vervolgens doordat de kraan of brokstukken daarvan op het spoor terechtkwamen. Daardoor belandde het treinstel gedeeltelijk in het weiland ernaast.

Het ongeluk gebeurde rond half 4 in de ochtend, toen er geplande werkzaamheden werden uitgevoerd. Het spoor waaraan werd gewerkt, was volgens Heijnen op dat moment niet in gebruik, maar lag naast het spoor waar nog wel treinverkeer op reed. In totaal werd aan twee van de vier beschikbare sporen gewerkt, meldde spoorbeheerder ProRail eerder dinsdag. Bij het ongeluk viel één dode, een medewerker van bouwbedrijf BAM, van wie de bouwkraan was.

De NS gaat er vanuit dat het nog minstens een week duurt voordat er tussen Leiden en Den Haag weer treinen kunnen rijden. Tot die tijd zet de NS bussen in. De reistijd is ongeveer een half uur langer dan normaal.