Onderzoek naar kapot wegdek Friese tunnel duurt veel langer

Het onderzoek naar de oorzaak van het omhoogkomende wegdek in de Friese Prinses Margriettunnel tussen Joure en Sneek gaat veel langer duren dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. Het onderzoek kan tot in het najaar duren, aldus de dienst. Een herstelplan voor de schade hoopt de dienst in de zomer klaar te hebben. Gedacht werd dat dit plan in maart al klaar zou zijn.

Het wegdek van de snelweg A7 in de tunnel kwam in december vorig jaar ineens omhoog. Rijkswaterstaat moest in allerijl grote zandzakken op de weg plaatsen om het asfalt tegen te houden. Vermoedelijk waren grondankers gebroken door de druk van het grondwater, maar uit onderzoek moet blijken wat er precies aan de hand was. De snelweg is sinds medio februari weer gedeeltelijk open. Dat maakte een einde aan de enorme verkeersoverlast in de regio rond de tunnel sinds de afsluiting.

Rijkswaterstaat onderzoekt nu de staat van de funderingspalen onder de grond van de snelweg. Dat is lastig, want niet alle palen zijn bereikbaar doordat er nog steeds veel zandzakken op de weg staan en omdat er gedeeltelijk weer verkeer mag rijden. Sommige palen kunnen pas onderzocht worden als de herstelwerkzaamheden zijn begonnen. Als alle palen zijn onderzocht, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het staat met andere objecten in Nederland met een vergelijkbare fundering.