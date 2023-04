BBB, CDA en VVD moeten verder praten over coalitie in Gelderland

BoerBurgerBeweging (BBB), CDA en VVD moeten de basis vormen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Gelderland. Deze drie partijen moeten verder gaan praten met SGP, PvdA, ChristenUnie en JA21 om tot een stabiele coalitie te komen. Voor die gesprekken moet verkiezingswinnaar BBB een informateur aanwijzen.

Dat tussenadvies heeft verkenner Gert Jan van Noort, oud-wethouder van Harderwijk, woensdagmiddag meegegeven aan de fractievoorzitters van de vijftien partijen die in het Gelderse parlement zijn gekozen. Verder praten met D66, PVV, Partij voor de Dieren, SP, Forum voor Democratie, Volt en 50PLUS over een coalitie is het minst kansrijk, concludeert Van Noort. Hij adviseert om GroenLinks uit te nodigen bij vervolggesprekken die met de PvdA worden gevoerd, aangezien deze twee partijen een verbinding zijn aangegaan.

Van Noort heeft alle fracties eenzelfde vragenlijst voorgelegd en daarna met de partijen gesproken. Dat heeft volgens hem niet tot een eenduidige conclusie over een te vormen kansrijke coalitie geleid. Daarom adviseert hij een informateur, die later wellicht ook de formatie kan begeleiden.

Belangrijke thema’s voor de Gelderse politiek zijn de energietransitie, het landelijk gebied en het stikstofbeleid, openbaar vervoer en woningbouw, zo is de verkenner gebleken uit zijn gesprekrondes. De meeste partijen noemen het ondenkbaar dat BBB niet in GS terecht zou komen. Om een stabiele meerderheid te kunnen vormen, moet het nieuwe college van GS minimaal uit zes zetels bestaan.