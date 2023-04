BBB wil spoeddebat over afschieten wolven in Gelderland

BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat Gedeputeerde Staten van Gelderland afschieten van wolven gaat toestaan. Het gaat dan met name om wolven die landbouwhuisdieren hebben aangevallen, die in de buurt van dergelijk vee verblijven of die te dicht in de buurt van mensen komen. BBB heeft een spoeddebat over het onderwerp aangevraagd voor de vergadering van Provinciale Staten volgende week woensdag.

BBB bezet 14 zetels in de Staten van Gelderland en is daarmee veruit de grootste fractie. De partij is gekend tegenstander van de wolf. De Gelderse fractie kondigde na de verkiezingen al aan dat de wolf snel op de politieke agenda zou komen te staan. In Gelderland zitten veruit de meeste wolven van Nederland.

BBB stelt dat wolven “vrijwel dagelijks dodelijke aanvallen uitvoeren op gehouden dieren”. Volgens de fractie veroorzaakt het dier daarmee ook emotionele schade bij de houders van de dieren. Daarnaast zorgt de wolf voor “groeiende angst onder inwoners van Gelderland”. Nederland is volgens BBB te klein en te dichtbevolkt voor wolven. De wolf is op Europees niveau aan alle kanten beschermd, maar volgens BBB is er ruimte in de Europese wetgeving om beschermde soorten toch aan te pakken. Dat zou in verschillende Europese landen al gebeuren, stelt BBB.