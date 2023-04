Deel verongelukte goederentrein weg van spoor Voorschoten

Een groot deel van de goederentrein die tegen een bouwkraan botste in Voorschoten is inmiddels van het spoor gehaald. Woensdagochtend stonden er nog twee wagons. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe de ontspoorde intercity wordt weggehaald, zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.

De goederentrein kwam dinsdagochtend vroeg in botsing met een bouwkraan, die op het spoor stond vanwege werkzaamheden. Vervolgens ontspoorde de intercity doordat de kraan of brokstukken daarvan op het spoor waren terechtgekomen. Een deel van de trein belandde in een weiland.

Bij het ongeluk viel één dode, een medewerker van bouwbedrijf BAM waarvan de bouwkraan was. Zo’n dertig mensen raakten gewond, van wie er negentien naar het ziekenhuis moesten.