GroenLinks eist dat kabinet besluiten neemt en niets doorschuift

GroenLinks eist duidelijkheid van het kabinet en een kabinet dat besluiten neemt. Dat zei fractievoorzitter Jesse Klaver als eerste spreker in het debat over de verkiezingsuitslag van de provincies en de stikstofaanpak. “De tijd van wegschuiven, doorschuiven en weglachen ligt achter ons”, zei Klaver.

“Politici proberen recht te praten wat krom is”, zei Klaver. De volstrekt onduidelijke boodschap van de top van het kabinet van afgelopen vrijdag is daar volgens hem een goed voorbeeld van. Wordt de stikstofaanpak versneld of juist gepauzeerd, wil Klaver weten.

Hij wil onder meer weten of 2030 nog steeds staat als jaartal waarin de stikstofuitstoot met 50 procent moet zijn gehalveerd. En of D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra daarmee kunnen leven of niet.