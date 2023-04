Oppositie fel: kabinet móét in actie komen, of weggaan

Het kabinet moet veel meer doen om grote problemen in Nederland op te lossen, vindt de oppositie. Partijen uit de oppositiebanken zijn uiterst fel op de regeringscoalitie vanwege de bestuurlijke chaos, onder meer veroorzaakt door de stikstofcrisis. “Los het op, of stáp op”, zegt BBB-leider Caroline van der Plas. PVV-voorman Geert Wilders vindt dat het kabinet “van het veld af” moet. Ook volgens Jesse Klaver (GroenLinks) moet het kabinet weg als het niet snel daadwerkelijk gaat regeren.

Tijdens het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, die door de BoerBurgerBeweging (BBB) is gewonnen, volgde de ene oppositiepoliticus de andere op. Pas later komen de fractieleiders van de coalitiepartijen aan het woord, en daarna reageren premier Mark Rutte (VVD) en de drie vicepremiers (van D66, CDA en ChristenUnie). Fractieleiders van de coalitiepartijen onderbraken collega-politici uit de oppositie nauwelijks. Ook de oppositieleiders zelf lijken hun zogenoemde interrupties vooral te bewaren voor de coalitiepartijen.

De oppositiepartijen, waarvan de meeste voorafgaand aan het debat onderling overlegden, vinden dat het kabinet het signaal van de kiezer serieus moet nemen. Het vertrouwen in de politiek is laag, en het kabinet komt te weinig aan regeren toe, is de teneur. Volgens PvdD-voorvrouw Esther Ouwehand en SP-leider Lilian Marijnissen is de coalitie veel te veel bezig met het redden “van het politieke hachje”. Het oplossen van daadwerkelijke problemen wordt minder belangrijk geacht, menen de politici. Partijen van links tot rechts drongen verder aan op oplossingen om de stikstofimpasse te doorbreken.

Maar ook de onderlinge verhoudingen in de coalitie werden benadrukt. Waar het CDA niet kan leven met de stikstofparagraaf in het coalitieakkoord, zegt D66 juist “koers te houden”. Dat de coalitie pas weer gaat onderhandelen over de stikstofafspraken als er meer duidelijk is over de nieuwe colleges in de provincies, leidt volgens de oppositiepartijen tot grote onduidelijkheid. Hiermee stelt de coalitie een kabinetscrisis bovendien alleen maar enkele weken uit, meent PvdA-leider Attje Kuiken.