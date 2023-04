Raad van State komt met duidelijkheid over stikstofgrenzen

De Raad van State schept woensdag duidelijkheid over de omvang van een gebied waarover stikstofneerslag in de natuur berekend moet worden. Volgens het kabinet moet daarvoor de neerslag tot maximaal 25 kilometer in de omtrek van een project berekend worden, maar volgens zes bezwaarmakers moet dat gebied veel groter zijn. De Europese natuurwetgeving schrijft namelijk voor dat stikstofgevolgen “volledig, precies en definitief” in kaart moeten worden gebracht. De beslissing van de hoogste bestuursrechter is van groot belang voor iedereen die wil bouwen in Nederland.

De raad doet de uitspraak in de zaak van de aansluiting van de snelweg A15 op de snelweg A12 bij Arnhem. Over die ontbrekende 12 kilometer snelweg wordt al tientallen jaren gedebatteerd en geprocedeerd. In 2021 besloot de Raad van State dat de minister van Infrastructuur beter moest motiveren waarom de stikstofuitstoot van de weg maar tot 5 kilometer in de omtrek was berekend, terwijl bijvoorbeeld voor scheepvaart en de veehouderij uitstoot tot op veel grotere afstanden wordt meegerekend. Een oordeel over het trac├ębesluit voor de aansluiting werd om die reden aangehouden.

Het kabinet besloot daarna dat voor alle infrastructurele projecten in het vervolg stikstofneerslag moest worden berekend tot op 25 kilometer in de omtrek. Die afstand is vastgelegd in het nieuwste rekenmodel dat voor het berekenen van stikstofuitstoot verplicht gebruikt moet worden. Er is al in meerdere projecten rekening gehouden met die afstand van 25 kilometer, onder meer in een plan voor een woonwijk in Waalwijk waarover de Raad van State woensdag ook uitspraak doet. Maar als de hoogste bestuursrechter het met de bezwaarmakers eens is dat stikstof over een veel grotere afstand neerslaat, klopt het rekenmodel niet en zijn vergunningen op grond van dat model dus ongeldig.

De uitspraak van de Raad van State is onder meer bepalend voor de bouw van nieuwe woonwijken, industrie en wegen die nog geen natuurvergunning hebben. Als het anders moet, ligt de vergunningverlening voorlopig weer stil, vrezen diverse deskundigen en juristen.